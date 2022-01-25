2022/01/25 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت الأبحاث أن فيتامين د يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري، حيث وجدت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine أن أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين (د) كانوا أقل عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 12٪، بحسب ما ذكر موقع “دايلي إكسبريس”.وعلى الرغم من أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبحاث علمية: فيتامين “د” يساعد في تقليل خطر ارتفاع نسبة السكر بالدم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبحاث علمية: فيتامين “د” يساعد في تقليل خطر ارتفاع نسبة السكر بالدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).