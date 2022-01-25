2022/01/25 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أسعار النفط تتجاوز عتبة 88 دولارا للبرميل » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 22:55

واع/

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