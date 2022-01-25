بايدن يؤكد: لا قوات أميركية إلى أوكرانيا

2022/01/25 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تصريحات، الثلاثاء، أنه لا نية لنقل قوات أميركية إلى أوكرانيا.

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