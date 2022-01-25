مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً بشأن سمات الدخول للعمالة الأجنبية

2022/01/25 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن سمات الدخول للعمالة الأجنبية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد الجلسة الثانية لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس”.وأضاف، أن “المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على …

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