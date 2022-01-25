2022/01/25 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض إن الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال "وشيكًا" حتى مع استمرار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: الغزو الروسي لأوكرانيا ما زال "وشيكا".. وانتقادات كييف في غير محلها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: الغزو الروسي لأوكرانيا ما زال "وشيكا".. وانتقادات كييف في غير محلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).