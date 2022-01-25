أول تعليق من تحالف تقدم على هجوم الكرمة الصاروخي

2022/01/25 | 23:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق تحالف تقدم، الثلاثاء، على استهداف قضاء الكرمة في الانبار بقصف صاروخي.

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وقال عضو التحالف هيبت الحلبوسي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (25 كانون الثاني 2022)، ان "استهدافاتكم البائسة لن تثني من تقدمنا بالمضي في مشروعنا لوطن خالي من الارهاب والميليشيات".

وختم في وسم "#ماضون_بمشروع_وطن⁩".

وأفاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكر المصدر، لـ "ناس" (25 كانون الثاني 2022)، أن "ثلاثة صواريخ قدمت من اتجاه منطقة ذراع دجله، وسقطت في قضاء الكرمة الأول بمنطقة شارع عشرين.



الأول في فتحة تصريف المياه (منهوله)، والثاني في كراج البلدية، والثالث في منطقة الرشاد".

وأضاف المصدر أن "الحادث أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين، أحدهما طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، والثاني أصيب بجروح طفيفه وتم نقلهما إلى مستشفى الكرمة العام لتلقي العلاج".

واشار المصدر إلى أنه "تم تطويق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة".

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