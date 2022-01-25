العراق.. قصف صاروخي لقضاء الكرمة مسقط رأس الحلبوسي

2022/01/25 | 23:14 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصادر العربية، اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار مسقط رأس رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأوضحت المصادر أن "ثلاثة صواريخ قدمت من اتجاه منطقة ذراع دجلة، وسقطت في قضاء الكرمة الأول بمنطقة شارع عشرين.



الأول في فتحة تصريف المياه، والثاني في كراج البلدية، والثالث في منطقة الرشاد".

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كما أضافت أن "الحادث أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين، أحدهما طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، والثاني أصيب بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى مستشفى الكرمة العام لتلقي العلاج".

نسف مقر حزب الحلبوسي

وقبل 10 أيام تعرض مقر حزب الحلبوسي، لهجوم بعبوات ناسفة، ما أدى إلى إصابة حارسين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب المعلومات فإن تفجيراً استهدف مقر "حزب تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي في منطقة الأعظمية، بالعاصمة العراقية بغداد، وعلى الأثر أغلقت القوات الحكومية المنطقة وانتشرت فيها بكثافة.

الهجوم على منزل نائب

كما تعرض منزل النائب العراقي عبدالكريم عبطان لهجمات قبل أن يتلقى النائب تهديدات.

وأوضح القيادي في تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتغريدة على حسابه على تويتر، ليل السبت الأحد قبل الماضي، أنه وجد في أمس ظرفاً أمام باب منزله، يحمل رسالة تهديد.



وجاء في الرسالة المذكورة، بحسب عبطان، نصا مفاده "تحالفك مع الأغلبية الوطنية سيحملك الكثير من العواقب"، في إشارة إلى تحالف تقدم مع التيار الصدري في تشكيل الحكومة الجديدة، التي أكد مرارا مقتدى الصدر، أنه يريدها حكومة أغلبية وطنية.

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