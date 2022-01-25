2022/01/25 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان للإعلام الامني بشأن سقوط صواريخ في الانبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان للإعلام الامني بشأن سقوط صواريخ في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان للإعلام الامني بشأن سقوط صواريخ في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).