2022/01/25 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذوو مسؤول في مطار بغداد الدولي يقدمون بلاغاً عن اختفاء ولدهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذوو مسؤول في مطار بغداد الدولي يقدمون بلاغاً عن اختفاء ولدهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذوو مسؤول في مطار بغداد الدولي يقدمون بلاغاً عن اختفاء ولدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).