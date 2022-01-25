مستشار مسعود بارزاني يحسمها: سيفوز زيباري برئاسة الجمهورية وتقبلوها

2022/01/25 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود حيدر، اليوم الثلاثاء، أن هوشيار زيباري سيفوز برئاسة الجمهورية.

وقال حيدر في في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم) إنه "في عام 2018 لم يلتزم الاتحاد الوطني بالاتفاق وٳستحوذ على المنصب، وتقبل الديمقراطي ذلك بروح رياضية".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني لم يصوت في عام 2019 لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وتقبل الديمقراطي ذلك ايضا بروح رياضية".

وأكد: ""سيفوز هوشيار زيباري بمنصب رئاسة الجمهورية وعلى الاتحاد الوطني تقبل ذلك بروح رياضية" .

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