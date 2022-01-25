الإعلام الأمني: عمل إرهابي استهدف الكرمة “مسقط رأس الحلبوسي”

2022/01/25 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، استهداف قضاء الكرمة بـ3 صواريخ كاتيوشة، مشيرة الى ان “عملا ارهابيا استهدف مسقط رأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.وذكر بيان للخلية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “عملا ارهابيا جبانا استهدف قضاء الكرمة مسقط راس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي”.واضاف البيان ان “ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا […]

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