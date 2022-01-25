الدفاع تصدر توضيحا بشأن تصريح وزيرها حول “سوق الجندي”

2022/01/25 | 23:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الدفاع توضيحا بشأن تصريح وزيرها حول “سوق الجندي”.وذكرت الوزارة في بيان أنه “رداً على ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص باقتطاع جزء من حديث وزير الدفاع خلال اللقاء التلفازي الذي جرى يوم الاثنين ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢، وبث على قناة العراقية الفضائية، فأنها تود أن تبين بأن القصد من […]

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