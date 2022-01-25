خطوة تاريخية بعد الإعراب عن الأسف.. إعادة العلاقات بين السعودية وتايلاند

2022/01/25 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت تايلند، الثلاثاء، عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت للمبعوثين السعوديين على أراضيها في الفترة ما بين 1989 إلى 1990، خلال تأكيد البلدين فتح صفحة جديدة وإعادة العلاقات المقطوعة منذ أكثر من 30 عاما.

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