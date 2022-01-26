دبلوماسي روسي يبدي استعداد بلاده للتعاون مع الأردن لإعادة الاستقرار للجنوب السوري

2022/01/25 | 23:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب دبلوماسي روسي، الثلاثاء، استعداد بلاده للتعاون مع الأردن لإعادة ما وصفه بالاستقرار إلى منطقة الجنوب السوري، على ضوء تفاقم عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر حدود المملكة، وتواجد فصائل مسلحة تتبع العديد من الجهات، وفقا له.

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