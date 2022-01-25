2022/01/25 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آراء كروية تتمحور بين قلق الأداء والثبات على التشكيلة في مواجهة إيران الناصرية – باسم الركابي يواصل المنتخب الوطني استعداداته لخوض اللقاء المهم والمصيري امام نظيره الإيراني غد الخميس بعد وصول الثلاثي المحترف من قطر امجد عطوان وبشار رسن وايمن حسين حيث نظمت وحدة تدريبية للفريق داخل الفندق شملت تمارين القوة خارج مدرب الحراس احمد […]

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