2022/01/25 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطل الكيوكوشنكاي الذهبي مصطفى محمد لـ (الزمان): رغم الإنجازات نعاني من غياب الدعم والإهتمام الحكومي بغداد – نور عباس منذ ان ابصر النور، وجد الناشيء الصغير مصطفى محمد وهيب، نفسه في بيئة عاشقة لرياضة الكيوكوشنكاي، فعمه عمار يعد بطل اللعبة ورئيس اتحادها، ومعظم اخوانه وابناء عمومته يمارسونها، فبدأ يؤدي حركاتها في المنزل بمفرده، وحالما اشتد […]

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