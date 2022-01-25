الإعلام الأمني: عمل إرهابي يستهدف قضاء الكرمة مسقط راس الحلبوسي

2022/01/25 | 23:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة.

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