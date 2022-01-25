2022/01/25 | 23:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QAetsOxc9fI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امير الدعمي : من غير المعقول لبلد كالعراق يمتلك حضارة لآلاف السنين يتدخل قاآني بشأنه السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امير الدعمي : من غير المعقول لبلد كالعراق يمتلك حضارة لآلاف السنين يتدخل قاآني بشأنه السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).