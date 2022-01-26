حكيمي يقود المغرب للتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا على حساب مالاوي

2022/01/26 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بعد فوزه على مالاوي (2-1) بملعب أحمد أهيدجو في ياوندي. وسيلاقي منتخب المغرب في الدور المقبل، الفائز في مباراة مصر وكوت ديفوار. وسجل لمنتخب المغرب يوسف النصيري وأشرف حكيمي في الدقيقتين 45 و68، وماهانجو في الدقيقة السابعة.

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