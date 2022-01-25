صورة.. مانيه في المستشفى و

2022/01/26 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية، عن نقل لاعب نادي ليفربول الإنكليزي، إلى المستشفى بعد اصطدامه القوي بحارس منتخب الرأس الأخضر في مباراة منتخب بلاده السنغال ضمن منافسات الدور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا.

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