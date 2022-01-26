توجيهات لقادة الشرطة بينها استلام الملف الامني في المحافظات

2022/01/26 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، عدة توجيهات لقادة الشرطة في المحافظات منها استلام الملف الامني في المحافظات.

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