محمد صلاح يخرج عن صمته.. ويرد على مٌُشجعي الأندية"

2022/01/26 | 00:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إن "منتخب مصر أكبر من أي ناد ومن أي لاعب مهما كان تاريخه وتجربته وأكبر من صلاح وغير صلاح".

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