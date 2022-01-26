أنباء عن اختفاء مدير أمن مطار بغداد

2022/01/26 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأنباء عن اختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك انباءً عن اختفاء مدير أمن مطار بغداد مساء اليوم".وأضاف أنه "لم يعرف مصيره حتى الآن".

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