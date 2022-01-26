رئيس تحالف عزم يدين استهداف قضاء الكرمة ومنزل الحلبوسي

2022/01/26 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ادان رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، الأربعاء، استهداف قضاء الكرمة ومنزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال السامرائي في بيان، "ندين ونشجب الإستهداف الإجرامي الذي طال منطقة الگرمة في قضاء الفلوجة ومنزل السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومقترباته، والذي أدى بالنتيجة إلى أضرار في منازل سكان المنطقة كذلك".وأضاف إن "السلوك العدواني والإستهدافات العمياء التي تنتهجها بعض الجماعات الخارجة عن القانون تشكل خرقاً فعلياً في بناء الدولة وتصب الزيت على نار الفتنة والصراعات التي تضر في نهاية المطاف بأمن وسيادة الوطن".وتابع "نكرر دعوتنا للسيد رئيس الوزراء للمبادرة بالاجراءات الأمنية الصارمة والكفيلة بإيقاف كل تهديد يطال الأحزاب السياسية ومقراتها ومنازل قادتها أو أعضائها، حفاظاً على السلم الاهلي والإستقرار".

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