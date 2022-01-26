محافظ واسط ينعى ضابطاً في الامن الوطني ويكشف التفاصيل

2022/01/26 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم

#ننعىإستشهاد الضابط البطل في الأمن الوطني "غسق فاضل عبود" الذي استشهد على يد مجرمين مطلوبين للقضاء اثناء تنفيذ امر قبض على متهمين ، في مفرزة مشتركة من الامن الوطني ومكافحة اجرام واسط ضمن قاطع قضاء العزيزية ناحية الدبوني منطقة الجوت ، حيث حصل تبادل اطلاق نار مع المتهمين مما ادى الى استشهاد ضابط من الامن الوطني في الناحية ..

هنا لا يسعنا الا ان نتقدم لإسرة الشهيد البطل ، وأبناء عمومته ، بعظيم المواساة .. ونؤكد ان اخوتكم من أبطال القوات الأمنية الأشاوس ، لن يغمض لهم جفن الا بعد إحقاق الحق ، وإعتقال الجناة ، وإنزال القصاص العادل بالمجرمين ..

نسأل الله تعالى أن يتغمد شهيدنا بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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