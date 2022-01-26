2022/01/26 | 00:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخ يقتل اخته باطلاقة في رأسها ويلوذ بالفرار شرقي بغداد يتبع..

ظهرت المقالة اخ يقتل اخته باطلاقة في رأسها ويلوذ بالفرار شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخ يقتل اخته باطلاقة في رأسها ويلوذ بالفرار شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخ يقتل اخته باطلاقة في رأسها ويلوذ بالفرار شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).