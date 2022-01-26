2022/01/26 | 00:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TSLMeFE7u5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استقبال فريق عمل رحال في محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استقبال فريق عمل رحال في محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).