2022/01/26 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "وحدة موقف" أميركي أوروبي بشأن أوكرانيا

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