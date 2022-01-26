الإعلام الأمني: استشهاد منتسب بالأمن الوطني في واسط

2022/01/26 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن استشهاد احد منتسبي الأمن الوطني في محافظة واسط.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، تواصل قواتنا الامنية بذل تضحياتها، حيث استشهد احد منسوبي الأمن الوطني الأبطال خلال أدائه الواجب المقدس".

وأضافت أنه "تم تنفيذ هذا الواجب المشترك من قبل مديرية أمن واسط مركز امن العزيزية بالتنسيق مع قسم مكافحة اجرام العزيزية لتنفيذ مذكرة قبض وفق المادة 406 ق.ع في قضاء العزيزية/ ناحية الدبوني حيث قام المطلوبين بمواجهة القوة المنفذة واسفرت المواجهة عن استشهاد هذا البطل متأثرا بإصابته".

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