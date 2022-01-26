أنباء عن اختفاء مسؤول 'شعبة أمن' مطار بغداد

2022/01/26 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأنباء عن اختفاء مسؤول "شعبة أمن" مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك انباءً عن اختفاء مسؤول شعبة أمن مطار بغداد مساء اليوم".وأضاف أنه "لم يعرف مصيره حتى الآن"، مشيراً الى أن "اهله قدموا بلاغا لدى الشرطة باختفاء والدهم المدعو حسين علي

منذ يوم امس".

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