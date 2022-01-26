حكام القوى العظمى يلعبون بالنار - جلبير الأشقر

2022/01/26 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر ليس من المبالغة القول إن ما يحدث حالياً من مواجهة في قلب القارة الأوروبية إنما هو أخطر لحظة في التاريخ المعاصر وأقربها إلى حرب عالمية ثالثة منذ أزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا في عام 1962.



صحيح أن لا موسكو ولا واشنطن قد لوّحتا باستخدام السلاح النووي حتى الآن، ولو لا يساور أحد شك في أن الدولتين وضعتا ترسانتيهما النوويتين على أهبة الاستعداد في مواجهة الظروف الراهنة، وصحيح أن مستوى الاستنفار العسكري ......





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