بعض النقاط المفاتيح بصدد - شيء فظيع أم شيء تحريريّ حقّا ...- – حقائق نحتاجها من أجل التحرّر - شادي الشماوي

2022/01/26 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 734 ، 17 جانفى 2022https://revcom.us/en/bob_avakian/some-key-points-regarding-something-terrible-or-something-truly-emancipating-truths-weفي منتهى الأهمّية بالنسبة إلى أعداد متنامية من النا ......





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