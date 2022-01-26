لماذا ينتحر (العشرينيون) في الناصرية؟ - احمد عبد الستار

2022/01/26 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار مع مستهل هذا العام الجديد، والذي لا زالت الكثير من صور الاحتفالات بمقدمه السعيد باقية على واجهات المحال التجارية وداخل الأحياء السكنية وكثير من الأبنية الأخرى، أطل علينا الإعلام المحلي في مدينة الناصرية بأخبار مشؤومة.



يبلّغنا عن نسبة غير مسبوقة لحالات الانتحار في المدينة.



ومن يومه الأول وحتى يوم إعلان الخبر في السابع عشر من كانون الثاني، سجلت جهات أمنية معنية " رقما قياسا مرعبا" على حد قولهم ......





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