الإعلام الأمني: استشهاد احد منسوبي الأمن الوطني بمواجهات مع مطلوبين في واسط

2022/01/26 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، استشهاد احد منسوبي الأمن الوطني بمواجهات مع مطلوبين في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، تواصل قواتنا الامنية بذل تضحياتها، حيث استشهد احد منسوبي الأمن الوطني الأبطال خلال أدائه الواجب المقدس".وأضافت، أنه "تم تنفيذ هذا الواجب المشترك من قبل مديرية أمن واسط مركز امن العزيزية بالتنسيق مع قسم مكافحة اجرام العزيزية لتنفيذ مذكرة قبض وفق المادة 406 ق.ع في قضاء العزيزية / ناحية الدبوني حيث قام المطلوبين بمواجهة القوة المنفذة واسفرت المواجهة عن استشهاد هذا البطل متأثرا بإصابتة".

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