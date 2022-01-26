2022/01/26 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بيلاروس من رد انتقامي في حال ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا.

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