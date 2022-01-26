من عالم النبات والزراعة : الكافور - 14 - مريم نجمه

#مريم_نجمه من عالم النبات والزراعة : الكافور - عدد 14 الكافور Cinnamomum camphora) , الكافور , هو نبات من جنس الدارصيني..
وينتمي إلى الفصيلة الغارية ( ( Lauraceae .
تستخدم أوراق شجر الكافور في الربو والكحة والاحتقان الرئوي , وكمنفث للبلغم ومضادة للجراثيم كالبكتريا والفيروسات .والزيت يفيد في تطهير الشعب الهوائية ومجري التنفس والعدوي بالجلد.إهتماماتي وحبي للزراعة قديم , وكتاباتي حول ......
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