من عالم النبات والزراعة : الكافور - 14 - مريم نجمه

2022/01/26 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه من عالم النبات والزراعة : الكافور - عدد 14 الكافور Cinnamomum camphora) , الكافور , هو نبات من جنس الدارصيني..



وينتمي إلى الفصيلة الغارية ( ( Lauraceae .



تستخدم أوراق شجر الكافور في الربو والكحة والاحتقان الرئوي , وكمنفث للبلغم ومضادة للجراثيم كالبكتريا والفيروسات .والزيت يفيد في تطهير الشعب الهوائية ومجري التنفس والعدوي بالجلد.إهتماماتي وحبي للزراعة قديم , وكتاباتي حول ......





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