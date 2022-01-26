الحلبوسي: سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل

2022/01/26 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على القصف الذي طال قضاء الكرمة بمحافظة الانبار.وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إصابة مواطنين اثنين بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الكرمة بمحافظة الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عملا إرهابيا جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط راس رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".وأضافت، ان "الصاروخ الاول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع ٢٠ امام دار احد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة"، لافتة الى ان "الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".

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