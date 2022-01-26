2022/01/26 | 02:39 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس العراق: الهجوم على مقر رئيس مجلس النواب عمل إرهابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/26 | 02:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس العراق: الهجوم على مقر رئيس مجلس النواب عمل إرهابي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس العراق: الهجوم على مقر رئيس مجلس النواب عمل إرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).