لبنان يتخلى تدريجيا عن عملته الوطنية..

2022/01/26 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقسم حسن عوض، 44 عاماً أنه بات يمضي نحو نصف يوم عمله الطبيعي، متنقلا بين مرآب تصليح السيارات الذي يملكه في بيروت

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