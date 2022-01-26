من هو الرئيس العراقي الجديد؟

2022/01/26 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو الخلاف بين الأحزاب الكردية حول مرشح رئاسة الجمهورية؟

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