بابل تشرع بتأهيل سدة الهندية

2022/01/26 | 04:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: جنان الاسدي

بدأت أعمال التأهيل في سدة الهندية القديمة بمحافظة بابل، بغية الإسراع في إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي.

وأدرجت مؤخرا سدة الهندية القديمة ونواعير قضاء هيت بالأنبار في سجل التراث العالمي للري، ضمن جهود حثيثة بذلتها بغداد خلال اجتماعات المجلس التنفيذي الـ72 للجنة الدولية للري والصرف في مدينة مراكش المغربية.

وقال مدير السدة رضا عبد العباس لـ"الصباح"، إنه "بعد انضمام السدة إلى سجل التراث العالمي للري، هناك تحركات واسعة لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو والعمل على إعادة تأهيلها"، مبينا أن "أعمال التأهيل التي بدأت مؤخرا تضمنت عمل كورنيش على جانبي السدة وممرات للسياحة والوفود وتكوين بحيرة وسطية تبين البوابات التي توجد في السدة، البالغ عددها 36 بوابة".

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