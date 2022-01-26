"لأول مرة".. السفارة الأميركية في القاهرة تنظم فعالية لذكرى ضحايا الهولوكوست

2022/01/26 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى، استضافت الأميركية بالقاهرة فعالية احياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، بالتزامن مع اليوم الدولي لهذا الحدث في السابع والعشرين من يناير كل عام.

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