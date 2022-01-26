حول ازدياد حوادث الانتحار في الدول العربية

2022/01/26 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد هناك شك بأن حالات الانتحار في أغلب الدول العربية تشهد ارتفاعا غير مسبوق

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