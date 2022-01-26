2022/01/26 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، الأربعاء، إن اليابان والولايات المتحدة "ستعملان معا بشكل وثيق" في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.

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