إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لمصر بـ2.5 مليار دولار

2022/01/26 | 06:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع أسلحة لمصر بقيمة تزيد عن ملياري دولار على الرغم من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.

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