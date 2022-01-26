مانشستر سيتي يتمكن من الظفر بـ

2022/01/26 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي من الظفر بصفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب، جوليان ألفاريز، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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