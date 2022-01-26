اشرف حكيمي : أنا سعيد بالتأهل لا بالهدف الذي سجلته

2022/01/26 | 07:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعقال ظهير أيمن المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان ،أشرف حكيمي ، إنه سعيد بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية، أكثر من الهدف الذي سجله في مرمى مالاوي.ونجح المنتخب المغربي في الفوز على مالاوي بهدفين مقابل هدف، وسجل حكيمي، الذي حصل على جائزة رجل المباراة، هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة.وأوضح حكيمي : " نعم أنا سعيد جدًا، لكن بالتأهل لا بالهدف الذي سجلته، رغم أنه هدف صعب ومميز، سعيد لأجل المغاربة في بيوتهم ومن حضروا لدعمنا، وسعيد لأننا لم نعش إحباط الدورة السابقة، وسنواصل اللعب بنفس الثقة حتى نتوج باللقب ".من جانبه قال اللاعب سفيان بوفال، أحد نجوم المباراة : " نعم أنا سعيد لهدف العالمي أشرف حكيمي، إنه هدف خرافي يستحق عليه التحية، لقد كان مميزاً وتوج مجهوداتنا ، ونحن هنا من أجل الكأس ".وسيلاقي منتخب المغرب في الدور المقبل، الفائز في مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي .المصدر / كورة

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