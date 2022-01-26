سوق العملات الرقمية يفقد أكثر من تريليون دولار

2022/01/26 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ وصولها إلى أعلى مستوياتها في أوائل نوفمبر الماضي، تراجعت العملات الرقمية المشفرة بشكل حاد، مما أدى إلى القضاء على 1.35 تريليون دولار من القيمة السوقية لهذه العملات.

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