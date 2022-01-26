منجاة - أشرف أيوب

2022/01/26 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أشرف_أيوب علمت من شاهندة بنتي عند زيارتها لي في زيارة استثنائية، أن حبيبتي وصديقتي وسندي منذ تشاركنا رحلة امتدت منذ عام ١-;-٩-;-٨-;-٤-;- مديحة أيوب هي مَن سيزورني يوم الزيارة الشهرية المقررة بعد تقليص عدد زيارات الرؤية بسبب إجراءات العزل الاجتماعي في زمن وباء كورونا (كوفيد-٩-;-)، وكأن عزلة السجن ليست بكافية، بعد أن انتهيت من كتابة قصة روان القصيرة، سيطر على وجداني تساؤلات كيف هو حال حبيبتي مد ......





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