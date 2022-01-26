بدو النقب واستمرار مخطط التهجير والتطهير العرقي* - نهاد ابو غوش

2022/01/26 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تهجير بدو النقب هو حلقة ضمن مسلسل التطهير العرقي الذي يستهدف جميع الفلسطينيين في المناطق كافة، في القدس هناك مخطط تهجير وتطهير عرقي كما في الأغوار الشمالية وجنوب الخليل، ميزة النقب أن الفلسطينيين هناك في الغالب هم من البدو المنتشرين على مساحات واسعة من الأراضي، واسرائيل تريد تجميعهم و"تركيزهم" في بلدات بحجة التمدن والتحضر والتطوير لكنها في الحقيقة تريد السيطرة على اراضي النقب التي تشكل أكثر من ......





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